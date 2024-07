Osimhen a un passo dal PSG: pronto a lasciare Dimaro nelle prossime 48 ore

Victor Osimhen vicinissimo al PSG. De Laurentiis apre alla trattativa dopo contatto con Al-Khelaifi. Il nigeriano potrebbe lasciare presto il ritiro di Dimaro per volare a Parigi.

Svolta nella trattativa: De Laurentiis apre al PSG

Il quotidiano campano rivela un importante sviluppo:

“Sembrava una faccenda che si stava complicando. Il colpo di scena in serata, con il Napoli che ha aperto al Psg dopo il contatto diretto tra De Laurentiis e Nasser Al-Khelaifi: a meno che non ci sia un altro strappo violento, entro poche ore l’operazione andrà in porto e già nelle prossime ore Victor Osimhen partirà per Parigi, la sua nuova meta.”

Questo contatto diretto tra i presidenti sembra aver sbloccato una situazione che appariva in stallo, aprendo la strada a una rapida conclusione della trattativa.

I dettagli dell’accordo e le preferenze di Osimhen

Il Mattino fornisce ulteriori dettagli sull’evoluzione della trattativa:

“L’affare è quasi concluso, i dettagli vanno definiti ma Calenda ha ottenuto dai dirigenti di Al Thani l’offerta giusta e il Napoli, che ha da tempo già un accordo di massima con l’Al Ahli e con gli emiri del Public Investment Fund per la cessione della sua stella, ne ha preso atto. Il bomber ha una sola preferenza, il Psg, come raccontato tante volte.”

Sembra che la preferenza di Osimhen per il PSG abbia giocato un ruolo chiave, nonostante l’interesse concreto dei club arabi.

Gli indizi dal ritiro di Dimaro

Il quotidiano sottolinea alcuni segnali che suggeriscono l’imminente partenza del nigeriano:

“La valigia adesso è pronta: ieri, tra gli indizi, anche le tante foto che l’ex capocannoniere della serie A a bordo campo ha fatto con i suoi compagni. E non solo la scelta di Conte di non portarlo neppure in panchina. Insomma, sembra tutto fatto.”

Questi dettagli dal ritiro di Dimaro sembrano confermare che il trasferimento di Osimhen sia ormai questione di ore.

Le prossime mosse: Osimhen verso Parigi

Il Mattino conclude con un’importante previsione:

“Se il Napoli lo autorizza, come pare, a raggiungere Parigi tra oggi e domani, vuole dire che siamo ai titoli di coda di una avventura che ha regalato all’Italia uno dei più forti attaccanti in circolazione.”

L’autorizzazione del Napoli a lasciare il ritiro sarebbe l’ultimo tassello per confermare il trasferimento di Osimhen al PSG, chiudendo così un capitolo importante del calciomercato partenopeo.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul trasferimento di Victor Osimhen e sul calciomercato del Napoli. La nostra redazione vi terrà informati in tempo reale su ogni sviluppo di questa trattativa che potrebbe ridefinire gli equilibri del calcio europeo.