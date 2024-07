Osimhen-PSG: Napoli accetta Lee Kang-in come contropartita

Il Napoli accetta Lee Kang-in come possibile contropartita per Osimhen al PSG. L’agente del nigeriano a Parigi per trattare.

Osimhen-PSG: Il Napoli apre a Lee Kang-in

La trattativa per il trasferimento di Victor Osimhen al Paris Saint-Germain si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe espresso gradimento per Lee Kang-in come possibile contropartita tecnica nell’affare.

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sul suo portale ufficiale, rivela importanti sviluppi:

“Il Paris Saint-Germain continua a fare sul serio per Victor Osimhen. Il club francese sta trattando l’attaccante nigeriano, in uscita dal Napoli. Filo diretto PSG-Osimhen: l’agente di Victor Osimhen è a Parigi per trattare con il PSG.”

Di Marzio fornisce ulteriori dettagli sulla possibile contropartita:

“Il Napoli gradisce soltanto Lee Kang-in tra le contropartite proposte dal club francese nelle ultime ore.”

L’effetto domino sul calciomercato

L’esperto di mercato sottolinea come questa operazione potrebbe innescare un effetto domino:

“Il club francese punta l’attaccante nigeriano per migliorare l’attacco, ma prima deve cedere Kolo Muani. L’eventuale cessione di Victor Osimhen ‘sbloccherebbe’ anche Romelu Lukaku. Il belga è il preferito di mister Antonio Conte per l’attacco e ci sono stati contatti anche in giornata.”

La cessione di Kolo Muani sembra essere la chiave per sbloccare l’arrivo di Osimhen al PSG, che a sua volta potrebbe aprire la strada al trasferimento di Lukaku al Napoli.

I prossimi passi della trattativa

Nonostante i progressi, Di Marzio suggerisce che la conclusione dell’affare potrebbe richiedere ancora qualche giorno. Le parti coinvolte stanno lavorando per definire tutti i dettagli di un’operazione che si preannuncia come una delle più importanti di questo calciomercato.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Osimhen-PSG e sul calciomercato del Napoli. La nostra redazione vi terrà informati in tempo reale su ogni sviluppo di questo affare che potrebbe ridefinire gli equilibri del calcio europeo.