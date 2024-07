Lukaku-Napoli, accordo con il Chelsea. Manna vuole regalare a Conte anche il suo pupillo.

Il Napoli si muove sul calciomercato: accordo vicino per Lukaku, Manna punta ancheBrescianini, centrocampista del Frosinone.

Calciomercato Napoli: Manna punta Brescianini per il centrocampo

Ma le ambizioni del Napoli non si fermano all’attacco. Il direttore sportivo Manna ha messo gli occhi su Marco Brescianini del Frosinone, centrocampista classe 2000 che ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A.

Il Corriere dello Sport rivela i dettagli dell’interesse azzurro:

“Il giocatore è sulla lista di Manna sin dai tempi della Juve. Un giocatore completo, corsa e tecnica, qualità e quantità, sacrificio e qualche gol. Di prospettiva: il Frosinone lo valuta 12 milioni di euro, ma il Milan conserva il 50% della sua rivendita.”

La trattativa per Brescianini non sarà semplice. L’Atalanta sembra in vantaggio, ma il Napoli è pronto a inserirsi. Tutto dipenderà anche dal futuro di Gianluca Gaetano, ancora incerto.

Il Napoli di Conte prende forma

Con queste mosse di mercato, il Napoli di Antonio Conte inizia a prendere forma. Lukaku potrebbe essere il sostituto ideale di Osimhen, garantendo gol e leadership in attacco. Brescianini, invece, aggiungerebbe qualità e quantità a un centrocampo già competitivo.

Il calciomercato del Napoli si preannuncia rovente, con Conte e Manna pronti a costruire una squadra in grado di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.

