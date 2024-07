Antonio Conte sfida l’Atalanta: il Napoli vuole Marco Brescianini per il centrocampo

Trattativa serrata per il giovane talento del Frosinone Marco Brescianini: il Milan in agguato per il 50% della rivendita.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Antonio Conte non smette di sorprendere nel calciomercato estivo: il tecnico del Napoli ha messo nel mirino Marco Brescianini, centrocampista in forza al Frosinone e reduce da una stagione di spicco con la maglia dei ciociari. Secondo quanto riportato da ‘tuttomercatoweb.com’, Conte avrebbe espresso il desiderio di anticipare la concorrenza per il giovane talento italiano.

Il centrocampista, cresciuto nel vivaio del Milan, è ora al centro di un’accesa disputa tra le big del campionato italiano. Nonostante l’interesse dichiarato del Napoli, l’Atalanta sembra per ora avere un certo vantaggio nelle trattative. La situazione è in rapida evoluzione e nelle prossime ore potrebbero emergere sviluppi significativi.

Il Milan, club nel quale Brescianini è stato formato, mantiene ancora il 50% dei diritti sulla sua rivendita. Questo dettaglio potrebbe influenzare le trattative, con i rossoneri che potrebbero beneficiare in modo sostanziale da un eventuale trasferimento del giocatore dal Frosinone.

Secondo indiscrezioni, le cifre in gioco per l’operazione si aggirerebbero tra i 10 e i 15 milioni di euro, una somma che non sembrerebbe essere un ostacolo per nessuna delle parti coinvolte.

Il Napoli, forte della determinazione di Antonio Conte, sembra intenzionato a rinforzare il proprio centrocampo con l’inserimento di Brescianini, il cui stile di gioco e la crescita costante hanno catturato l’attenzione del tecnico salentino.