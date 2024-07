Ritiro Napoli a Dimaro, squadra stremata dai giri di campo: Osimhen si è allenato in gruppo

Il giocatore nigeriano Osimhen affronta la stanchezza insieme alla squadra in vista del prossimo match contro l’Anaune Val di Non.

Dimaro, Italia – Oggi, durante la seduta mattutina di allenamento del Napoli a Dimaro, è stato possibile vedere rientrare in squadra e lavorare insieme al gruppo anche Victor Osimhen. Il giocatore nigeriano si è unito agli allenamenti collettivi dopo aver lavorato individualmente ieri per recuperare da un affaticamento.

Questo è stato il sesto giorno consecutivo di allenamenti intensi per la squadra guidata da Antonio Conte. I giocatori hanno affrontato numerosi giri di campo, un’indicazione chiara della rigorosa preparazione atletica voluta dal mister. Le fatiche dell’allenamento hanno portato alcuni giocatori a stendersi esausti sul prato verde dello stadio comunale di Carciato.

In preparazione per il match odierno contro l’Anaune Val di Non, la squadra ha testato schemi tattici a porte chiuse. La partita, in programma alle 18:00, sarà trasmessa gratuitamente sulla piattaforma ‘OneFootball’, senza necessità di registrazione.

Nonostante le speculazioni di mercato che circondano il suo futuro, Victor Osimhen ha dimostrato impegno e professionalità mettendosi a disposizione dello staff tecnico e allenandosi al pari dei suoi compagni.

Il Napoli prosegue dunque nella sua preparazione estiva a Dimaro, focalizzandosi sulle sfide immediate e sulla costruzione di una squadra competitiva per la stagione in arrivo.