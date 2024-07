La Lazio ha perso Greenwod, Lotito punta un attaccante del Napoli

Con il sogno Greenwood che svanisce, la Lazio valuta alternative per rinforzare l’attacco. Lotito vuole un calciatore del Napoli.

Lazio, addio Greenwood

Il mercato della Lazio subisce una battuta d’arresto nella corsa a Mason Greenwood. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, il grande obiettivo dei biancocelesti sembra ormai a un passo dallo svanire nel nulla.

A mettere i bastoni tra le ruote alla Lazio sono stati il Marsiglia e il suo allenatore Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano sta corteggiando assiduamente il giovane esterno inglese, telefonandogli con insistenza per convincerlo ad accettare la destinazione francese. Greenwood potrebbe dire sì all’OM già nelle prossime ore, vanificando così gli sforzi della Lazio, che era arrivata a offrire 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.

La Lazio di Lotito pensa a Simeone

Con il sogno Greenwood che svanisce, la Lazio si guarda intorno per trovare alternative valide. L’investimento inizialmente stanziato per l’inglese potrebbe essere dirottato verso altri ruoli, considerando che gli esterni d’attacco non mancano nella rosa biancoceleste.

Un nome che era stato proposto è quello di Giovanni Simeone, attaccante del Napoli reduce da un’ottima stagione. Tuttavia, per le idee tattiche della Lazio, sembra più funzionale un profilo come quello di Lazar Samardzic dell’Udinese, centrocampista offensivo che potrebbe portare qualità e imprevedibilità alla manovra di Maurizio Sarri.

