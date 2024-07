Il Napoli prepara una doppia mossa di mercato, lo svela il Corriere dello Sport

Il Napoli si muove sul mercato: il Ds Manna prepara una doppia mossa per accontentare Antonio Conte. Le ultime dal Corriere dello Sport.

Napoli su Greenwood: tentativo per l’attaccante inglese

Il Napoli si muove su due fronti nel mercato estivo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il club azzurro sta pianificando una doppia mossa che potrebbe rafforzare significativamente il reparto offensivo.

La prima mossa riguarda il mercato in entrata. Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Mason Greenwood, attaccante inglese di 22 anni di proprietà del Manchester United. Il giovane talento ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Getafe, dove ha avuto modo di mettersi in mostra nel campionato spagnolo.

L’interesse del Napoli per Greenwood rappresenterebbe un colpo significativo per il mercato degli azzurri, aggiungendo potenza e versatilità al reparto offensivo. Resta da vedere come si svilupperà questa trattativa, considerando la complessità di negoziare con un club del calibro del Manchester United.

Kvaratskhelia verso il rinnovo: firma fino al 2029

La seconda mossa riguarda invece il fronte dei rinnovi. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe sempre più vicino a raggiungere un accordo per il prolungamento del contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, potrebbe presto firmare un nuovo contratto che lo legherebbe al club partenopeo fino al 2029.

Questo rinnovo sarebbe un segnale forte della volontà del Napoli di costruire un progetto a lungo termine attorno ai suoi giovani talenti. Kvaratskhelia, per Antonio Conte è uno dei giocatori chiave della squadra azzurra, e la sua permanenza sarebbe fondamentale per le ambizioni future del club.

