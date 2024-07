CorrSport -Napoli, Buongiorno ha firmato. Investimento top di ADL. Ecco quando arriverà in ritiro

Alessandro Buongiorno è ufficialmente un giocatore del Napoli. 35 milioni più bonus al Torino, quinquennale per il difensore. Si unirà a Conte a Castel di Sangro.

Alessandro Buongiorno è ufficialmente un giocatore del Napoli. Il difensore, proveniente dal Torino, diventa il terzo acquisto degli azzurri dopo Spinazzola e Marin, segnando un importante colpo di mercato per la squadra di Antonio Conte.

I dettagli dell’affare Buongiorno-Napoli

Il Corriere dello Sport riporta i dettagli dell’operazione: “Intorno alle 13, una volta terminate le visite accuratissime (come sempre), il giocatore e l’agente Cristiano Pavone raggiungono la sede di FilmAuro, al terzo piano di Palazzo Bonaparte in piazza Venezia, dove ad attenderli ci sono De Laurentiis e l’ad Chiavelli: un po’ di ristoro, considerando il caldo e l’afa che anche ieri hanno stritolato Roma, e poi le firme. E così, dopo pranzo, Alessandro Buongiorno è un giocatore del Napoli, prima ancora del tweet del presidente.”

Il Napoli ha fatto un investimento significativo per assicurarsi le prestazioni di Buongiorno. Il quotidiano sottolinea: “Investimento enorme, quello di Adl, considerando che il club quest’anno non avrà a disposizione i maxi introiti della Champions e neanche quelli mini della Conference: 35 milioni più altri 5 di bonus.” Il Napoli si è dimostrato “Unico club in grado di soddisfare le richieste extralarge del Torino e anche l’unico a dimostrare con ogni mezzo possibile, attraverso il lavoro negoziale e diplomatico del ds Manna, la volontà di chiudere l’operazione sia con il Toro sia con il calciatore.”

Per quanto riguarda il contratto, il Corriere dello Sport riporta: “Buongiorno, dicevamo, ha firmato un quinquennale con ingaggio di base da 2,5 milioni e una clausola rescissoria da 70 milioni attiva dal terzo anno in poi.”

Quando Buongiorno si unirà al Napoli di Conte

Dopo la firma del contratto, Buongiorno si prenderà un periodo di vacanza. Il quotidiano spiega: “Dopo il brindisi e quattro chiacchiere, i saluti: Alessandro non s’è mai fermato tra campionato ed Europeo e dunque ora andrà in vacanza. Con la mente azzurra. L’appuntamento con Conte è fissato a Castel di Sangro, per il secondo ritiro in agenda dal 25 luglio.”

L’acquisto di Buongiorno rappresenta un importante tassello per la difesa del Napoli, che si prepara ad affrontare la nuova stagione con ambizioni rinnovate sotto la guida di Antonio Conte.

