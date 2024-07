CorrSport – Greenwood, il Napoli si fa avanti: sondaggio di Manna per l’attaccante

Il Napoli interessato a Mason Greenwood. Sondaggio di manna con il Manchester United, ma pesano concorrenza e vicende extracalcistiche. I dettagli della possibile trattativa.

Greenwood e Napoli: le condizioni per la chiusura dell’affare

Il presidente De Laurentiis ha spostato il quartier generale in Val di Sole, iniziando la giornata con un briefing di mercato con il DS Manna. Tra i temi discussi, i nuovi acquisti, le cessioni e un nome che sta emergendo con forza: Mason Greenwood.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il DS Manna ha un forte interesse per Greenwood. Nei giorni scorsi, il dirigente azzurro ha effettuato un sondaggio per capire le condizioni dell’operazione. Tuttavia, l’affare presenta due incognite significative: la concorrenza di Marsiglia, Lazio e Manchester United, e le denunce che pendono sul capo del giocatore da parte dell’ex compagna.

Terminato il prestito al Getafe, Greenwood è rientrato al Manchester United ed è pronto per una nuova avventura. Nei giorni scorsi, l’attaccante inglese è stato vicinissimo al Marsiglia, ma alcune dichiarazioni del sindaco della città francese hanno frenato la trattativa, aprendo uno spiraglio per il Napoli.

Al momento, il Marsiglia sembra mantenere un vantaggio, avendo raggiunto un accordo con il Manchester United per l’acquisto di Greenwood a 31,6 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Tuttavia, il giocatore si è preso fino a lunedì per riflettere sul suo futuro, considerando le recenti dichiarazioni del sindaco di Marsiglia.

Il Napoli, che segue il giocatore da tempo, potrebbe approfittare di questa situazione di stallo. Manna vorrebbe inserire un giocatore offensivo in più per rinforzare l’attacco di Conte, ma prima deve completare un’uscita o almeno impostarla. Se Greenwood non andrà a Marsiglia, il Napoli potrebbe tentare l’affondo con un’operazione simile a quella del club francese, ma con pagamenti diluiti nel tempo.

La situazione di Greenwood e le alternative del Napoli

La posizione di Greenwood resta delicata. Le vicende extracalcistiche pesano sulla sua situazione e potrebbero influenzare la decisione finale del Napoli. Inoltre, il club azzurro deve considerare attentamente la composizione della rosa: se Lindstrom dovesse rimanere, potrebbe non esserci spazio per altri innesti offensivi.

L’opzione Lazio, che era interessata al giocatore, sembra perdere quota. Questo potrebbe favorire l’inserimento del Napoli, che però dovrà valutare attentamente tutti gli aspetti dell’operazione, sia dal punto di vista tecnico che d’immagine.

