Napoli, cessione Osimhen: blitz dell’agente a Dimaro. Il Mattino svela un retroscena

L’agente di Victor Osimhen potrebbe arrivare a Dimaro per aggiornare il giocatore sulle trattative, ma il nigeriano non ha fretta di lasciare il Napoli.

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe presto delinearsi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’agente del calciatore nigeriano potrebbe arrivare a Dimaro nel fine settimana per aggiornare il suo assistito sulle trattative in corso.

Osimhen e il Napoli: una situazione in evoluzione

Nonostante le voci di mercato, Osimhen continua ad allenarsi con professionalità sotto la guida di Antonio Conte. Il quotidiano napoletano rivela un dettaglio interessante: “Il calciatore più pagato della serie A con i 12 milioni di ingaggio annuo, all’improvviso non sembra avere più questa fretta di andar via.” Questa situazione potrebbe influenzare le trattative in corso per la sua cessione.

Tuttavia, Il Mattino sottolinea che “L’addio di Osimhen è una priorità: non è separato in casa ma tutti sanno che sono queste le ore decisive.” Il calciomercato del Napoli sembra quindi concentrato sulla risoluzione di questa situazione.

Le possibili destinazioni di Osimhen: PSG e Al Ahli

Due sembrano essere le principali opzioni per il futuro di Osimhen. Il PSG, che a fine maggio era “nettamente in pole position”, sembra ora più defilato. Il Mattino riporta che De Laurentiis era pronto a una missione parigina per chiudere l’affare, ma i contatti del club francese con Kvaratskhelia avrebbero raffreddato i rapporti.

L’alternativa arriva dall’Arabia Saudita: “L’Al Ahli e Riad sono l’ultima spiaggia, nel caso in cui il Psg continui a tenersi alla larga.” Questa opzione potrebbe concretizzarsi se la pista parigina dovesse definitivamente sfumare.

L’arrivo dell’agente a Dimaro: un momento chiave

L’arrivo previsto dell’agente di Osimhen a Dimaro potrebbe segnare un momento decisivo per il futuro del giocatore. Il manager “potrebbe arrivare a Dimaro in questo fine settimana proprio per aggiornare Osimhen” sugli sviluppi delle trattative in corso.

