Dimaro, Osimhen assente alla seduta di allenamento odierna: ecco cosa è successo

Il centravanti nigeriano Victor Osimhen si sta sottoponendo a terapie per un leggero affaticamento muscolare.

Questa mattina, Victor Osimhen, attaccante nigeriano del SSC Napoli, non ha preso parte alla sessione di allenamento a Dimaro, suscitando una certa curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Tuttavia, secondo le informazioni ufficiali fornite dal club partenopeo, l’assenza del numero nove non è da collegare a scenari di mercato, ma è piuttosto il risultato di un leggero affaticamento muscolare.

Il Napoli, che sotto la guida di Antonio Conte e del suo staff tecnico si sta preparando per la nuova stagione, ha visto il suo bomber limitarsi oggi a terapie personalizzate, evitando il campo e dedicandosi al recupero. Fonti interne al club assicurano che si tratta di un fastidio di poco conto e che non ci sono preoccupazioni di lungo termine per la condizione fisica di Osimhen.

Negli ultimi giorni, il centravanti ex Lille ha mostrato segni di ottima forma fisica e spirito positivo, partecipando regolarmente agli allenamenti e interagendo con entusiasmo con i compagni di squadra. La sua assenza odierna è dunque interpretata come una misura precauzionale più che come un campanello d’allarme per un possibile infortunio grave.

Antonio Conte, che sta testando diverse formazioni e schemi di gioco, avrà quindi il tempo di valutare se Osimhen potrà unirsi al gruppo per la sessione di allenamento pomeridiana. In alternativa, il ritorno del nigeriano è previsto per domani, in occasione della prima amichevole stagionale contro l’Anaune Val di Non, match che segnerà l’inizio delle sfide precampionato per gli azzurri.