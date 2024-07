KISS KISS – Mercato Napoli: Kulusevski nel mirino, Ostigard a un passo dalla cessione

Tra operazioni in entrata e in uscita, il Napoli guidato da Aurelio De Laurentiis è protagonista di numerosi aggiornamenti di mercato.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli potrebbe presto ampliare il proprio parco giocatori con un rinforzo di qualità. Secondo le recenti dichiarazioni di Valter De Maggio durante il programma “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli, il nome di Dejan Kulusevski è entrato prepotentemente nelle discussioni di mercato. L’attaccante svedese, attualmente in forza al Tottenham, potrebbe diventare uno dei nuovi volti del club azzurro.

De Maggio ha spiegato: “Nonostante le voci su altri giocatori, a me risulta che il Napoli stia valutando seriamente l’acquisto di Kulusevski. La sua capacità di giocare sia come ala che come trequartista potrebbe essere un valore aggiunto per il nostro attacco”. Se confermata, questa operazione rappresenterebbe un significativo potenziamento della rosa di Luciano Spalletti.

Ostigard a un Passo dalla Partenza: Il Torino in Pole Position

Sul fronte delle cessioni, Leo Ostigard sembra essere a un passo dall’addio al Napoli. Valter De Maggio ha rivelato che il difensore norvegese potrebbe lasciare il club partenopeo entro la fine di questa settimana. “Ostigard non è nei piani futuri del Napoli e, a quanto mi risulta, il Torino di Urbano Cairo è in pole position per assicurarselo”, ha dichiarato De Maggio.

Il Torino, attualmente in cerca di un sostituto per Buongiorno, trasferito proprio al Napoli, avrebbe individuato in Ostigard il candidato ideale per rinforzare la propria difesa. Le trattative sono ancora in corso, ma sembra che una conclusione positiva per entrambe le parti sia molto vicina.

Jesper Lindstrom: Possibile Partenza e Nuovo Sostituto

Infine, si parla anche di un possibile addio di Jesper Lindstrom. Nonostante una stagione passata non all’altezza delle aspettative, il giovane danese continua ad attirare l’interesse di diversi club della Premier League, tra cui Aston Villa ed Everton.

Se Lindstrom dovesse lasciare il Napoli, il club partenopeo potrebbe cercare un sostituto di livello. De Maggio ha aggiunto: “Se Lindstrom dovesse trasferirsi, il Napoli potrebbe valutare altri giocatori di qualità. Kulusevski è uno dei nomi che circolano, ma ci sono anche altri profili sotto osservazione”.