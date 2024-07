Ostigard e Natan, futuro in bilico: sfumano due squadre

Il Napoli cerca una nuova sistemazione per Ostigard e Natan. Falliti i tentativi con due squadre. Gli ultimi sviluppi sul futuro dei due difensori.

Il Napoli si trova di fronte a una situazione complessa riguardo il futuro di Leo Ostigard e Natan. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il club azzurro sta cercando attivamente una nuova sistemazione per i due difensori, ma al momento le opzioni sembrano scarseggiare.

Ostigard: sfuma l’inserimento nell’affare Buongiorno

Per quanto riguarda Ostigard, il Napoli aveva tentato una mossa strategica. Il club partenopeo aveva provato a inserire il difensore norvegese nell’operazione per portare Buongiorno in azzurro. Tuttavia, questa opzione sembra essere sfumata. Il Torino non ha mostrato interesse per questa soluzione, costringendo il Napoli a cercare alternative per il futuro di Ostigard.

Natan: l’ipotesi Botafogo si raffredda

La situazione di Natan non appare più rosea. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interesse del Botafogo per il difensore brasiliano. Questa pista sembrava offrire una via d’uscita per il giocatore, che ha faticato a trovare spazio nella sua prima stagione in azzurro. Tuttavia, come riporta Repubblica, “al momento non ci sono sviluppi” su questo fronte, lasciando il futuro di Natan ancora avvolto nell’incertezza.

Le sfide del Napoli sul mercato in uscita

La difficoltà nel trovare una sistemazione per Ostigard e Natan evidenzia le sfide che il Napoli sta affrontando sul mercato in uscita. Con l’arrivo di nuovi difensori come Rafa Marin e le trattative in corso per altri rinforzi, diventa cruciale per il club alleggerire la rosa e trovare soluzioni adeguate per i giocatori in esubero.

Prospettive future per Ostigard e Natan

Nonostante le difficoltà attuali, il mercato è ancora lungo e il Napoli avrà tempo per esplorare nuove opzioni. Sia Ostigard che Natan hanno mostrato potenziale in passato e potrebbero attirare l’interesse di altri club. La dirigenza azzurra dovrà lavorare intensamente nelle prossime settimane per trovare soluzioni che soddisfino sia le esigenze del club che quelle dei giocatori.

