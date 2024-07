Spinazzola e Rafa Marin martedì a Castel Volturno. Tutti i dettagli

Spinazzola e Rafa Marin pronti a diventare giocatori del Napoli. Arrivo a Roma oggi, visite mediche domani. Il programma completo dei nuovi acquisti.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, Spinazzola e Rafa Marin sono attesi già oggi a Roma. Domani, i due giocatori si sottoporranno alle visite mediche di rito, un passaggio fondamentale prima della firma ufficiale dei contratti.

L’obiettivo è quello di permettere ai nuovi acquisti di partecipare al raduno previsto per martedì a Castel Volturno, dove inizieranno a lavorare sotto la guida di Antonio Conte.

I dettagli degli acquisti: Rafa Marin dal Real Madrid, Spinazzola a parametro zero

Il Napoli ha investito 12 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Rafa Marin dal Real Madrid. Un dettaglio interessante dell’operazione riguarda il diritto di recompra mantenuto dal club spagnolo, esercitabile nel 2026 e nel 2027. Questa clausola dimostra il potenziale del giovane difensore e la lungimiranza del Napoli nell’assicurarselo.

Per quanto riguarda Spinazzola, il terzino arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con la Roma. Il Napoli ha offerto all’esterno un contratto biennale, vedendo in lui un’alternativa di spessore per le corsie esterne. L’esperienza e la versatilità di Spinazzola potrebbero rivelarsi preziose per il nuovo corso azzurro guidato da Conte.

L’impatto di Spinazzola e Rafa Marin sul nuovo Napoli di Conte

L’arrivo di questi due giocatori rappresenta solo l’inizio della rivoluzione estiva del Napoli. Conte avrà a disposizione un giovane talento come Rafa Marin per rinforzare la difesa e un esterno esperto come Spinazzola per garantire qualità e profondità sulla fascia. Questi acquisti dimostrano la volontà del club di costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, mixando gioventù ed esperienza.

Non perdete gli sviluppi di queste importanti operazioni di mercato! Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su Spinazzola, Rafa Marin e le prossime mosse del Napoli.