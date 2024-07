Spinazzola-Napoli, domani visite mediche. Ecco il programma completo

Leonardo Spinazzola pronto a diventare un giocatore del Napoli. Il programma del terzino: dalle visite mediche al primo allenamento con Conte.

Spinazzola al Napoli: le ultime ore prima della firma

L’ex terzino della Roma sta trascorrendo le ultime ore di vacanza in Toscana, dove si trova anche il suo ex compagno di squadra Gianluca Mancini. Spinazzola si sta preparando per la sua nuova avventura napoletana, avendo già trovato l’accordo con il club per un contratto biennale.

Il programma di Spinazzola: dalle visite mediche al primo allenamento

Il programma di Spinazzola per i prossimi giorni è intenso e ben definito. Domani il terzino si sottoporrà alle visite mediche di rito.

Già martedì, invece, è previsto il suo arrivo a Castel Volturno per il primo raduno e i primi allenamenti con i nuovi compagni. L’11 luglio, infine, Spinazzola partirà con la squadra per il ritiro di Dimaro, dove inizierà la preparazione sotto la guida di Antonio Conte.

Naturalmente, tutto questo iter avrà inizio solo dopo la firma ufficiale del contratto e il consueto tweet di benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis.

Naturalmente, tutto questo avverrà dopo la firma ufficiale del contratto e il consueto tweet di benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis.

Spinazzola: la scelta di Conte per il Napoli

L’arrivo di Spinazzola è frutto di una richiesta esplicita di Antonio Conte. Il tecnico salentino cercava un esterno versatile, capace di giocare a tutta fascia sia sulla sinistra che sulla destra. Spinazzola, arrivando da svincolato, rappresenta un’opportunità importante per il nuovo progetto tecnico del Napoli.

Le aspettative per Spinazzola nella nuova avventura azzurra

Con la sua esperienza e versatilità, Spinazzola potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Conte. Il terzino avrà l’opportunità di rilanciarsi dopo l’esperienza alla Roma, in un ambiente nuovo e stimolante come quello napoletano.

Non perdete gli aggiornamenti su questo importante colpo di mercato del Napoli! Continuate a seguire napolipiu.com per essere i primi a conoscere l’esito delle visite mediche di Spinazzola e tutti i dettagli della sua presentazione ufficiale.