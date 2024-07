Buongiorno a un passo dal Napoli: ecco quando firmerà! Il Torino ha chiesto una contropartita. Tutti i dettagli

Buongiorno al Napoli: tempistica e dettagli della firma

La firma di Alessandro Buongiorno con il Napoli è ormai imminente. Il difensore, fortemente voluto da Antonio Conte, sta per coronare il sogno azzurro dopo un’intensa trattativa. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questo grande colpo di mercato che sta per concretizzarsi.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Mattino, Buongiorno firmerà con il club azzurro tra lunedì e martedì, coincidendo con l’inizio ufficiale dell’era Conte. Lo scambio dei contratti è previsto tra oggi e domani, permettendo ai legali di verificare tutti i dettagli, inclusa la clausola rescissoria da 70 milioni di euro, valida dal 2027.

Gli ultimi dettagli: bonus scudetto e diritti d’immagine

Nella notte sono stati definiti gli ultimi dettagli dell’accordo, tra cui i bonus in caso di vittoria dello scudetto. Resta da limare la questione dei diritti d’immagine, notoriamente un punto cruciale nelle trattative con il Napoli. Come riporta Il Mattino:

“Il Napoli che addirittura li vuole in esclusiva «in tutto l’Universo»: metti che domani Buongiorno venga chiamato per una pubblicità su Giove, dovrà in ogni caso cedere le royalties al patron De Laurentiis”.

Retroscena: la richiesta del Torino per Vigliotti

Un interessante retroscena emerge dalla trattativa: il Torino avrebbe chiesto il cartellino di Gianluca Vigliotti, giovane della Primavera del Napoli. Tuttavia, il club partenopeo sembra intenzionato a cedere il giocatore solo in prestito, non a titolo definitivo.

L’impatto di Buongiorno sul nuovo Napoli di Conte

L’arrivo di Buongiorno rappresenta un colpo di mercato di primo livello per il Napoli, che ha resistito anche all’inserimento di Juventus e Inter. Il difensore sarà un pilastro fondamentale nella nuova squadra di Antonio Conte, che lo ha espressamente richiesto per rinforzare il reparto difensivo.

Non perdete gli ultimi aggiornamenti su questa emozionante trattativa! Continuate a seguire napolipiu.com per essere i primi a sapere quando Buongiorno firmerà ufficialmente con il Napoli.