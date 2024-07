Napoli accelera per Hermoso: pronto contratto da 4 milioni, Inter in difficoltà

Il Napoli vuole chiudere in fretta per Mario Hermoso. Offerta di 4 milioni a stagione pronta. L’Inter si defila per questioni economiche. Le ultime dal mercato.

Il Napoli sembra in pole position per assicurarsi le prestazioni di Mario Hermoso. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il club partenopeo è pronto a chiudere in tempi brevi per il difensore spagnolo, ex Atletico Madrid.

Napoli pronto all’affondo per Hermoso

Gli azzurri avrebbero già preparato un’offerta contrattuale significativa per convincere Hermoso. Si parla di un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione, una proposta che potrebbe risultare decisiva per battere la concorrenza dell’Inter.

Le difficoltà dell’Inter nella corsa a Hermoso

Nonostante l’interesse manifestato, l’Inter sembra trovarsi in una posizione più complicata. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha confermato la ricerca di un difensore mancino, profilo che corrisponde perfettamente a Hermoso. Tuttavia, emergono ostacoli strategici:

“È vero che l’ex Atletico Madrid, oggi svincolato, è stato proposto e piace anche ma va capita anche la strategia di Oaktree che deve vendere prima di acquistare un nuovo difensore, soprattutto dopo aver già investito su Zielinski e Taremi”, riporta SportMediaset.

Il Napoli in vantaggio: tempi stretti per la chiusura

Mentre l’Inter riflette, il Napoli sembra pronto a sferrare l’attacco decisivo. La volontà del club azzurro di chiudere in tempi brevi potrebbe risultare determinante nella corsa a Hermoso, giocatore che andrebbe a rinforzare significativamente la difesa partenopea.

