Chiariello prende in giro l’Inter: “Buongiorno è nostro, voi senza soldi”

Umberto Chiariello lancia una frecciatina all’Inter sul caso Buongiorno. Il giornalista ‘fuma’ una matita in diretta e rivendica il difensore per il Napoli.”

Chiariello e il caso Buongiorno: show in diretta

Il giornalista Umberto Chiariello ha lanciato una provocazione all’Inter durante il suo editoriale, riguardo il possibile trasferimento di Alessandro Buongiorno al Napoli.

Nel corso della sua trasmissione, Chiariello ha messo in scena un vero e proprio show, “fumando” una matita in diretta. Il gesto è stato accompagnato da una dichiarazione pungente nei confronti dell’Inter: “Buongiorno è nostro, non avete soldi“.

Buongiorno al Napoli: i dettagli dell’offerta

Il difensore del Torino sembra sempre più vicino al trasferimento in maglia azzurra. L’offerta del Napoli prevede un ingaggio di 2,5 milioni di euro netti a stagione, un notevole aumento rispetto agli 800mila euro percepiti al Torino. Per il club granata, si parla di una cifra intorno ai 35 milioni più 5 di eventuali bonus.

La “vendetta” di Chiariello contro la stampa del Nord

L’intervento di Chiariello sembra essere una risposta alla gestione mediatica del caso Buongiorno da parte della stampa settentrionale. Il giornalista ha colto l’occasione per rivendicare la posizione del Napoli nella trattativa, lanciando una frecciatina alle difficoltà economiche dell’Inter.

