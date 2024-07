Pedullà: “L’agente di Buongiorno ha mancato di rispetto al Napoli” – VIDEO

Alfredo Pedullà critica duramente l’agente di Buongiorno per il suo comportamento nella trattativa col Napoli. Le dichiarazioni del giornalista.

Pedullà sull’agente di Buongiorno: “Un cinema inaccettabile”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha espresso dure critiche nei confronti di Giuseppe Riso, agente di Alessandro Buongiorno, per il suo comportamento durante la trattativa con il Napoli.

Pedullà ha definito la situazione un “cinema inaccettabile“, criticando aspramente le azioni dell’agente nelle ultime 48 ore. Il giornalista ha sottolineato come il Napoli stia facendo sforzi significativi per portare Buongiorno alla corte di Antonio Conte, con un’offerta che potrebbe raggiungere i 45 milioni di euro compresi bonus e commissioni.

Le critiche all’agente Riso per il comportamento con l’Inter

Il punto focale delle critiche di Pedullà riguarda l’incontro dell’agente Riso con l’Inter. Il giornalista ha definito questo comportamento “sgradevole“, sottolineando la mancanza di rispetto verso il Napoli, club con cui erano in corso trattative avanzate.

Pedullà sulla situazione del calcio italiano

Pedullà ha esteso le sue critiche all’intero sistema calcistico italiano, affermando che “Il calcio italiano va a rotoli perché sono tutti guardoni e nessuno risolve i suoi problemi“. Ha lodato l’intervento di Ausilio dell’Inter, che ha preso le distanze dalle dichiarazioni relative a Buongiorno.

Gli sforzi del Napoli per Buongiorno secondo Pedullà

Il giornalista ha evidenziato gli sforzi del Napoli nella trattativa, sottolineando i numerosi contatti con l’agente e il Torino per trovare un accordo e soddisfare la richiesta di Conte. Pedullà ritiene che il comportamento dell’agente sia stato irrispettoso nei confronti di questi sforzi.

