Napoli, Diego Demme firma con l’Hertha Berlino

Diego Demme si trasferisce all’Hertha Berlino: il centrocampista lascia il Napoli dopo tre anni e mezzo. Tutti i dettagli.

Demme firma con l’Hertha Berlino

Diego Demme è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino. Il centrocampista tedesco lascia il Napoli dopo tre anni e mezzo, firmando con il club della capitale tedesca attualmente in Serie B.

L’Hertha Berlino ha annunciato l’acquisto di Demme, che si unisce alla squadra dopo aver trascorso le ultime due stagioni ai margini del progetto Napoli. Il giocatore, arrivato in azzurro nel gennaio 2020 dal Lipsia, ha scelto di tornare in patria per rilanciarsi.

Le prime parole di Demme dopo la firma con l’Hertha

Dopo l’ufficialità del trasferimento, Demme ha espresso il suo entusiasmo: “Ho avuto buoni colloqui con il club e mi hanno convinto. Ho provato un enorme senso di entusiasmo quando l’ho firmato. Puoi vincere molto con un club così importante e non vedo l’ora che inizi la nuova stagione“.

Il bilancio dell’esperienza napoletana di Demme

Durante la sua permanenza al Napoli, Demme ha vinto una Coppa Italia e uno scudetto. Il centrocampista lascia l’Italia con 67 presenze in Serie A all’attivo.

