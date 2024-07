Nuova maglia del Napoli: Il commento di Mertens al post del club azzurro

Dries Mertens mostra il suo entusiasmo per la nuova maglia del Napoli. Il commento dell’ex azzurro conferma il forte legame con la città partenopea.

La presentazione della nuova maglia HOME del Napoli ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, ma tra i numerosi commenti spicca quello di Dries Mertens. L’ex attaccante azzurro ha colto l’occasione per ribadire il suo profondo legame con la città partenopea.

Il commento di Mertens: un amore senza tempo

Dries Mertens non ha nascosto il suo entusiasmo per la nuova divisa, lasciando un commento al post del club azzurro sui social media. Questo gesto, apparentemente semplice, conferma ancora una volta l’amore viscerale che continua a legare l’ex giocatore a Napoli.

Per il belga, ogni occasione è utile per ribadire la forza del suo legame con la piazza napoletana. Il suo commento alla nuova maglia è solo l’ultimo esempio di un affetto che va oltre il campo da gioco.

La reazione dei tifosi

Il commento di Mertens non è passato inosservato tra i tifosi del Napoli. La sua costante dimostrazione di affetto verso i colori azzurri continua a generare grande apprezzamento tra i sostenitori partenopei, che vedono nel belga un vero e proprio simbolo della loro passione.

Un legame che va oltre il calcio

L’entusiasmo di Mertens per la nuova maglia del Napoli è la testimonianza di un rapporto che trascende il semplice legame professionale. Nonostante non indossi più la maglia azzurra, il belga continua a sentirsi parte integrante della famiglia napoletana, confermando come il suo amore per la città sia autentico e duraturo.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutte le novità sul Napoli e le reazioni degli ex giocatori! L’amore per i colori azzurri non conosce confini, come dimostra il gesto di Mertens.