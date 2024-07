Buongiorno-Napoli: clausola da 70 milioni valida quando andrà via Conte

Alessandro Buongiorno al Napoli: clausola rescissoria da 70 milioni valida dal 2027. Ingaggio, bonus e diritti d’immagine: tutti i dettagli.

Il difensore del Torino Alessandro Buongiorno è pronto a diventare un giocatore del Napoli di Antonio Conte. Tuttosport rivela i dettagli dell’accordo, con particolare attenzione alla clausola rescissoria e all’ingaggio del giocatore.

La clausola rescissoria: un compromesso strategico

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la giornata di ieri è corsa via nella compilazione delle complesse clausole che regoleranno i diritti di immagine e i bonus di Alessandro, nonché la clausola rescissoria da 70 milioni. Per la quale è stato trovato un compromesso: sarà valida dal 2027, quando scadrà il contratto di Conte.

Questa decisione strategica lega il futuro di Buongiorno a quello dell’allenatore, garantendo stabilità al progetto tecnico del Napoli.

I dettagli economici del contratto

L’accordo tra Buongiorno e il Napoli prevede un contratto fino al 2029 con condizioni economiche interessanti:

L’ingaggio (fino al 2029) prevede emolumenti a salire dai 2,8 milioni netti a oltre 3, più premi.

Il quotidiano aggiunge: Tra oggi e domani il contratto di Buongiorno dovrebbe essere finalmente pronto e approvato da entrambe le parti .

Conte-Buongiorno: un rapporto già consolidato

Antonio Conte ha giocato un ruolo fondamentale nel convincere Buongiorno a scegliere il Napoli. Tuttosport rivela: Lo ha fortemente voluto e che anche in questi ultimi giorni ha avuto più volte l’occasione per parlargli telefonicamente, ricoprendolo di entusiasmo e motivazioni come se da un momento all’altro il difensore dovesse scendere in campo in una finale di Champions .

Il futuro di Buongiorno nel Napoli di Conte

Il difensore sarà il perno centrale della nuova difesa partenopea. Da lui dovrà ripartire la rifondazione del reparto arretrato del Napoli, con Conte che punta fortemente sulle sue qualità per implementare il suo sistema di gioco.

