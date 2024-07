Osimhen convocato per Dimaro: la reazione del nigeriano

Victor Osimhen parteciperà al ritiro del Napoli a Dimaro nonostante le voci di mercato. La reazione del giocatore e i dettagli sulla situazione contrattuale.

Osimhen sarà a Dimaro

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sarà presente nel ritiro di Dimaro in attesa di un’offerta importante e della seguente cessione. Il calciatore nigeriano sarà convocato per il ritiro del Napoli, al momento mancano offerte concrete per la sua cessione.

La reazione di Osimhen

Secondo le indiscrezioni, Osimhen si attendeva e sperava che il suo futuro fosse già definito. Attualmente, il giocatore appare un po’ agitato per i dubbi sul suo destino, ma risponderà in maniera professionale alla convocazione del Napoli.

I dettagli della situazione contrattuale

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta: Ci sarà anche Victor Osimhen nell’elenco dei convocati di Antonio Conte per il raduno di Castel Volturno fissato per martedì. La cessione non si sblocca considerando che anche per i club inglesi la clausola da 130 milioni è troppo alta mentre in Arabia il mercato apre il 17 luglio e quindi l’attaccante sarà a disposizione del nuovo allenatore per i due giorni di test fisici e atletici prima di partire per Dimaro .

Gli assenti nel ritiro di Dimaro

Il quotidiano aggiunge: Saranno assenti in Val di Sole i sei nazionali usciti agli ottavi agli Europei: Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, Lobotka e Kvaratskhelia. Saranno a disposizione di Conte direttamente per il ritiro di Castel di Sangro in programma a partire dal 25 luglio. Olivera, invece, dovrebbe saltare anche l’inizio del soggiorno in Abruzzo perché è ancora impegnato in Coppa America con il suo Uruguay e stanotte sfiderà il Brasile in un super-match .

Le prospettive future per Osimhen

La situazione di Osimhen rimane in evoluzione. La clausola rescissoria di 130 milioni di euro sembra essere un ostacolo per i club interessati, compresi quelli della Premier League. Il mercato in Arabia Saudita, che apre il 17 luglio, potrebbe offrire nuove opportunità per l’attaccante nigeriano.

