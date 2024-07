Buongiorno respinge Juve e Inter: “Non so più come ripetervelo”. Ora è pronto per il Napoli

Alessandro Buongiorno verso il Napoli di Conte: rifiutate le offerte di Juventus e Inter. I dettagli del trasferimento e le parole del difensore.

Buongiorno al Napoli: i dettagli del trasferimento

Il difensore del Torino Alessandro Buongiorno dall’inizio della prossima settimana sarà ufficialmente un giocatore del Napoli di Antonio Conte, ma Juventus ed Inter ci hanno provato fino all’ultimo come racconta Tuttosport.

Tra oggi e domani il contratto di Buongiorno dovrebbe essere finalmente pronto e approvato. A quel punto partirà lo scambio di documenti tra Napoli e Torino, sancendo ufficialmente il trasferimento del difensore.

Il tentativo dell’Inter e la mancanza di liquidità

Tuttosport rivela un retroscena sul tentativo dell’Inter di inserirsi nella trattativa: E l’Inter, che aveva tentato di inserirsi l’altro ieri? La società nerazzurra è spuntata, non ha la liquidità necessaria per pareggiare l’offerta del Napoli in quattro e quattr’otto. E lo stesso ds dell’Inter preferiva glissare coi cronisti.

L’ultimo disperato tentativo della Juventus

Nonostante l’accordo ormai raggiunto con il Napoli, la Juventus ha fatto un ultimo tentativo per assicurarsi le prestazioni di Buongiorno. Tuttosport racconta: Giovedì, la Juventus ha compiuto un ultimo tentativo disperato contattando direttamente Buongiorno.

La risposta di Buongiorno: fedeltà al Torino

La reazione di Alessandro Buongiorno alla proposta della Juventus è stata chiara e decisa. Il difensore ha risposto: Sono del Toro, non posso proprio, non so più come ripetervelo… Questa dichiarazione sottolinea il forte legame di Buongiorno con il Torino, nonostante il suo imminente trasferimento al Napoli.

