Buongiorno sceglie il Napoli: No all’Inter, Conte decisivo

Buongiorno sceglie il Napoli nonostante il tentativo dell’Inter. Il colloquio con Conte fondamentale per il sì del difensore.

Calciomercato Napoli: Buongiorno preferisce l’azzurro all’Inter

Il Napoli è ad un passo dal chiudere il colpo Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore del Torino ha scelto la maglia azzurra, resistendo anche ad un tardivo interesse dell’Inter.

La trattativa ha vissuto momenti concitati nelle ultime ore. L’Inter ha tentato un inserimento in extremis, chiedendo informazioni al procuratore del giocatore, Giuseppe Riso. Tuttavia, i nerazzurri si sono trovati in una posizione di svantaggio, dovendo prima cedere De Vrij, che ha offerte dall’Arabia Saudita. Buongiorno non ha voluto attendere e ha confermato la sua preferenza per il progetto Napoli.

L’accordo tra Napoli e Torino è ormai definito: 35 milioni di euro più 5 di bonus, per un’operazione complessiva di 40 milioni. Una cifra importante che sottolinea l’ambizione del club partenopeo di tornare ai vertici del calcio italiano. Anche i dettagli contrattuali con il giocatore sembrano essere stati sistemati.

Decisivo nel convincere Buongiorno è stato il colloquio con Antonio Conte. Il nuovo allenatore del Napoli ha illustrato al difensore il suo progetto tecnico, ottenendo l’entusiasmo del giocatore. Non meno importante è stato l’incontro tra Riso e i vertici del Napoli, con De Laurentiis e Manna in prima linea per chiudere l’operazione.

Il blitz del Napoli sembra aver colto di sorpresa l’Inter, che ora rischia di vedere sfumare un obiettivo di mercato. Per gli azzurri, invece, si profila un rinforzo di spessore per la difesa, perfetto per il gioco di Conte.

Ora mancano solo gli ultimi dettagli per l’annuncio ufficiale. Il Napoli si appresta a mettere a segno il primo grande colpo dell’era Conte, lanciando un segnale forte al campionato: gli azzurri vogliono tornare protagonisti.

