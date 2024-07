Coppa Italia: Napoli-Modena il 10 agosto, data e orario ufficiali

Il Napoli esordirà in Coppa Italia contro il Modena il 10 agosto alle 21:15. Partita in diretta su Italia 1. Ecco il percorso degli azzurri nel torneo.

La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2024/2025, svelando l’avversario e la data del debutto del Napoli nella competizione. Gli azzurri di Antonio Conte inizieranno il loro percorso dai trentaduesimi di finale.

Coppa Italia, Napoli-Modena: data, orario e dove vederla

Il debutto ufficiale del Napoli nella nuova stagione è fissato per il 10 agosto alle ore 21:15. Gli azzurri affronteranno il Modena allo stadio Diego Armando Maradona nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1.

Il percorso del Napoli in Coppa Italia

Il Napoli è stato inserito nella parte bassa destra del tabellone. In caso di passaggio del turno, ecco il possibile cammino degli azzurri:

Trentaduesimi: Napoli-Modena (10 agosto)

Sedicesimi: contro la vincente di un altro match dei trentaduesimi

Ottavi: possibile sfida contro la Lazio

Quarti: potenziale incontro con l’Inter

Napoli al lavoro per la nuova stagione

La squadra di Antonio Conte si ritroverà a breve a Dimaro per il ritiro estivo. L’obiettivo del tecnico leccese è avere a disposizione un organico completo almeno al 70% per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione.

Dopo il deludente decimo posto nello scorso campionato, il Napoli è chiamato a un pronto riscatto. La Coppa Italia rappresenterà il primo banco di prova ufficiale per valutare il lavoro di Conte e le ambizioni della squadra partenopea.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul ritiro del Napoli e le ultime notizie di calciomercato!