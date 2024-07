RAI SPORT: Buongiorno-Napoli, è fatta! Conte lo avrà a Castel di Sangro

Buongiorno al Napoli, affare concluso: cifre del contratto e data di arrivo nel ritiro di Conte. Le ultime sul colpo di mercato azzurro.

Ciro Venerato, esperto di calciomercato di RAI Sport, al TGR RAI, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla trattativa:

“Buongiorno è un tesserato del Napoli. Juve e Inter hanno solo abbozzato un mezzo discorso con lo scaltro Beppe Riso che ha semplicemente usato i due club per costringere il Napoli che non voleva assolutamente inserire clausola rescissoria: girano cifre di circa 70 milioni dopo tre anni ma il Napoli per ora non vuole ufficializzarle. Stipendio fisso più alto di 2.5 milioni, forse 3.”

Sulla tempistica dell’arrivo, Venerato ha aggiunto: “Conte avrà Buongiorno nel ritiro di Castel di Sangro”.

Il colpo di mercato di Manna, rafforza significativamente la difesa del Napoli, offrendo a Conte un giocatore versatile e di grande prospettiva.

