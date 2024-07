Buongiorno-Napoli: spunta la data dell’annuncio, ecco tutti i dettagli dell’accordo

Buongiorno-Napoli: affare concluso. Annuncio imminente per il colpo dell’estate. Tutti i dettagli della trattativa.

Buongiorno al Napoli: i dettagli dell’accordo

Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al Napoli. Il difensore del Torino ha detto sì agli azzurri, rifiutando le offerte di Juventus e Inter. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli di una trattativa che potrebbe concludersi a breve.

Buongiorno ha detto «sì, andiamo avanti e chiudiamo», riporta il Corriere dello Sport. Il Napoli lo cercava dalla fine della scorsa stagione, ancor prima della sua partecipazione alla spedizione dell’Italia in Germania.

L’offerta del club partenopeo è allettante: uno stipendio di 2,5 milioni di euro netti a stagione, contro gli 800mila euro percepiti al Torino. Al club granata andrebbero 35 milioni più 5 di eventuali bonus, cifra che renderebbe Buongiorno uno degli acquisti più costosi nella storia del Napoli.

Nell’accordo quinquennale si sta discutendo anche se inserire o meno una clausola rescissoria, piuttosto alta, esercitabile dopo 3 anni, aggiunge il quotidiano.

Le visite mediche e la firma sul contratto saranno gli ultimi passi prima dell’ufficialità. Il tweet presidenziale di De Laurentiis è atteso per l’inizio della prossima settimana.

Con questo colpo, il Napoli si assicura uno dei difensori italiani più promettenti, rafforzando significativamente il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione.

