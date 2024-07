Bargiggia: “Lukaku è un calciatore del Napoli. Il belga sta cercando casa”

Clamorosa rivelazione di Bargiggia: Lukaku sarebbe già un giocatore del Napoli e starebbe cercando casa in città. Tutti i dettagli della trattativa.

Bargiggia su Lukaku al Napoli

Una bomba di mercato scuote il calcio italiano: secondo Paolo Bargiggia, Romelu Lukaku sarebbe già un giocatore del Napoli e starebbe cercando casa all’ombra del Vesuvio.

L’esperto di mercato Paolo Bargiggia ha lanciato un’indiscrezione clamorosa sul proprio profilo X riguardo il trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli. Ecco quanto rivelato dal giornalista:

“La notizia è di quelle forti. Il Napoli ha chiuso col Chelsea per Lukaku: 30 milioni più 10 di bonus agli inglesi. 8 netti per 3 anni più opzione al giocatore che sta già cercando casa a Napoli”

Secondo Bargiggia, l’affare sarebbe quindi già concluso, con il bomber belga pronto a vestire la maglia azzurra.

I dettagli dell’accordo

Stando alle informazioni fornite da Bargiggia, l’operazione si sarebbe chiusa sulla base di 30 milioni di euro più 10 di bonus al Chelsea. Per Lukaku, invece, sarebbe pronto un contratto triennale da 8 milioni netti a stagione, con un’opzione per un eventuale prolungamento.

Il legame con Conte e le implicazioni per Osimhen

L’arrivo di Lukaku potrebbe essere legato alla presenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. I due hanno lavorato insieme all’Inter, con risultati straordinari. Recentemente, Lukaku aveva dichiarato che Conte è stato il miglior allenatore della sua carriera.

Questo clamoroso colpo di mercato potrebbe anche preludere a una possibile cessione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha una clausola rescissoria di 130 milioni di euro e il suo futuro sembra ora più incerto che mai.

Restate sintonizzati su napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su questa clamorosa trattativa! Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi dell’affare Lukaku e le possibili implicazioni per il futuro di Osimhen. Non perdete neanche un dettaglio di questo elettrizzante calciomercato!