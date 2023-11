(FOTO) Bob Sinclair infastidito dall’ennesimo coro ‘Vesuvio erutta’ a Roma: la reazione è virale

Il DJ Bob Sinclair è rimasto visibilmente irritato durante una recente esibizione in una nota discoteca romana al brano “Freed from desire”.

Le melodie familiari di “Freed from desire” di Gala sono spesso adottate dai tifosi di calcio e non solo, diventando cori popolari che si diffondono anche al di fuori degli stadi. A Milano, ad esempio, i tifosi rossoneri hanno creato il coro “Pioli is on fire”. Tuttavia, una variante inaspettata, ovvero “Vesuvio erutta“, ha innescato la reazione alquanto infastidita del famoso dj Bob Sinclair durante la sua performance romana.

La canzone “Vesuvio erutta” è stata adottata nel tempo dai tifosi del Napoli, diventando uno dei cori distintivi intonati allo stadio Diego Armando Maradona. Durante la serata nella discoteca romana, il DJ ha pensato di far scatenare l’intera sala suonando “Freed from desire”, ma il coro improvviso ha preso il sopravvento, sorprendendo Sinclair e provocando la sua evidente irritazione.

Non appena ha sentito il coro “Vesuvio erutta” riecheggiare invece delle parole esatte della sua canzone, il DJ ha chiaramente fatto cenno con le mani di interrompere la canzone e ha dichiarato un secco “basta”. Di seguito il momento ‘incriminato’: