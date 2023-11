Panchina Napoli: anche Andreazzoli era una opzione per De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, un tempo valutò seriamente Andreazzoli come possibile allenatore per la squadra azzurra.

“De Laurentiis lo inserì nella maxi-rosa dei papabili alla successione di Sarri. Ma poi scelse Ancelotti. Andreazzoli è stato vice di Garcia alla Roma. Come lo è stato poi di Spalletti. Ma è stato anche allenatore, da solo, dei giallorossi, il più spallettiano di tutti, nonostante lui sia più grande di Lucianone. Nel 2013 quando prese la guida dei giallorossi si aggrappò a quel 4-2-3-1 che aveva plasmato nella Capitale insieme a Luciano Spalletti e che a lungo aveva fatto sognare lo scudetto. Intanto, si è fermato Baldanzi ma non parte sconfitto”.