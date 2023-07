Bambini cantano ‘Vesuvio erutta’ in oratorio: l’ennesimo episodio razzista contro Napoli – VIDEO

Ennesimo episodio vergognoso e di razzismo nei confronti di Napoli e dei napoletani consumatosi in provincia di Brescia.

Un nuovo scandalo e l’ennesimo episodio vergognoso che coinvolge che mette in luce il razzismo nei confronti di Napoli e dei napoletani. Questa volta i protagonisti sono alcuni bambini dell’oratorio San Giovanni Bosco di Ghedi, in provincia di Brescia, si sono esibiti in un canto estremamente offensivo nei confronti di Napoli e dei suoi abitanti. Durante l’evento, i giovani partecipanti hanno intonato e ballato sulle note del coro “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”, un remake del brano intitolato “Feed from desire”.

Di seguito il video:

In alcune parti del Paese ai bambini viene insegnato il razzismo e la xenofobia…si insegna a dividere l’Italia, anziché ad unirla. Un video allucinante viene da Ghedi in provincia di Brescia… …una vergogna incredibile.pic.twitter.com/xkS9G51fpn — Le bimbe di Elly e Peppe 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 (@BimbePeppe) July 5, 2023

L’ennesimo episodio da considerarsi come un grave attacco alla dignità e all’identità di un intero popolo. Napoli è una città ricca di storia, cultura e tradizioni millenarie, e tali manifestazioni di discriminazione non solo alimentano pregiudizi ingiustificati, ma generano anche un clima di divisione e ostilità.