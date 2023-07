Giuntoli a Torino, Vessicchio: “Gira voce falsissima. Avete scambiato la Juve con la Sambenedettese?”

Il giornalista Sergio Vessicchio si è soffermato su alcune voci relative all’approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus.

Cristiano Giuntoli è approdato a Torino, alla corte della Juventus, dopo che il Napoli (e precisamente il patron Aurelio De Laurentiis) gli ha concesso il via libera. E’ finita dunque l’avventura dell’ex direttore sportivo azzurro all’ombra del Vesuvio ed ora, dopo aver firmato la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro), si appresta ad ‘impreziosire’ la Vecchia Signora con la sua intuizione ed alcuni nuovi acquisti che possano risollevare il club.

Girerebbero però alcune fake news su un possibile sopralluogo dell’ex ds del Napoli alla Continassa. Ne ha parlato, senza mezzi termini, il giornalista Sergio Vessicchio che ha detto:

“La notizia di Giuntoli che ha fatto il sopralluogo alla Continassa è totalmente falsa. Mi hanno chiamato diverse persone da Forte dei Marmi e da Lido di Camaiore. L’ex direttore sportivo del Napoli è ancora lì e non ha parlato con Allegri. Questo è un fatto certo. Chi dato questa notizia è un millantatore. Mi meraviglio di certi giornali, siamo circondati di spazzatura”.

Vessicchio ha poi aggiunto: “Ieri Giuntoli non è stato a Torino. È un fatto ormai acclarato e ancora una volta si sta alimentando una notizia fake come tante pubblicate sulla Juventus negli ultimi mesi. Ma secondo voi un club come la Juventus permette a Giuntoli di iniziare a lavorare e fare sopralluoghi alla Continassa senza la firma di un contratto e di fare tutto di nascosto? Il nuovo capo dell’area sportiva che lo fanno entrare dalla porta di dietro. Ma voi state scherzando? Hanno preso la Juventus per la Sambenedettese. I giornali continuano a non rispettare i bianconeri”.