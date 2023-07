Bacchetta: “Giuntoli ricorda Moggi, è l’uomo giusto per la Juventus”

Il giornalista Alessandro Bacchetta si è soffermato sull’approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus, lasciandosi andare ad un particolare paragone.

Nell’ambito di un’intervista rilasciata a Radio Bianconera, il noto giornalista sportivo Alessandro Bacchetta ha commentato l’ufficialità imminente dell’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus., definendolo come la scelta giusta per la squadra di Massimiliano Allegri. Giuntoli possiede l’esperienza necessaria e ha un atteggiamento che ricorda quello dei dirigenti vincenti della Juventus, accennando addirittura ad un paragone con Luciano Moggi, storico dirigente del club.

Nonostante la personalità di spicco che impreziosirà la Juventus, Bacchetta ha avvertito che anche per Giuntoli ci vorrà del tempo per adattarsi al nuovo ruolo e non bisogna aspettarsi miracoli immediati.

“Penso che sia assolutamente l’uomo giusto, è una persona che intanto sa cosa fare e che poi mi pare abbia un atteggiamento simile a quello di dirigenti delle Juventus vincenti, sotto certi aspetti mi ricorda Moggi. Bisogna però ricordarsi che anche per lui ci vorrà del tempo per ambientarsi, non aspettiamoci miracoli ma credo comunque che possa essere capace di far rendere al meglio quello che ha a disposizione, sperando che scopra qualcuno come fatto a Napoli”.