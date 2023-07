Sarri: “Giuntoli alla Juve? Mi dispiace per le altre, ma rimetterà a posto la situazione”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, si è soffermato sull’approdo della sua vecchia conoscenza Cristiano Giuntoli alla Juventus.

Nell’ambito di un’intervista rilasciata a Sportitalia, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha affrontato diversi argomenti, tra cui quello relativo ad una sua vecchia conoscenza come l’ex direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Giuntoli ha detto addio al Napoli dopo otto anni di qualità e quantità all’ombra del Vesuvio con diversi colpi in ‘canna’ quali Kim, Lobotka o Kvaratskhelia. Solo qualche giorno fa quella libertà auspicata da tempo ed il passaggio ad un’acerrima rivale come la Juventus.

A dire la sua sull’approdo di Giuntoli a Torino è stato anche lo stesso Sarri che ha espresso la convinzione che Giuntoli sia l’uomo giusto per la Juventus in questo momento. Secondo Sarri, il dirigente bianconero riuscirà a risolvere la situazione attuale del club torinese, creando preoccupazione per le altre squadre.

“Io credo che Giuntoli sia l’uomo giusto in questo momento per la Juventus. Purtroppo per gli altri penso che rimetterà a posto la situazione. Chiesa e Vlahovic sono due giocatori forti e torneranno a fare stagioni ad alti livelli. Possono sbagliarne qualcuna, ma poi tornano a dimostrare quello che valgono. Giuntoli ha qualità importanti, ha coraggio, non si fa problemi a vendere un pilastro e prendere uno sconosciuto. Questo unito alla sua competenza lo porta a fare grandi cose”.

Grande fiducia, dunque, da parte di Sarri per Giuntoli. Il suo arrivo alla Juventus sarà un fattore di cambiamento positivo per la squadra e potrebbe mettere in difficoltà le altre squadre della Serie A.