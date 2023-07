Giuntoli alla Juventus: spunta il primo scontro di mercato con il Napoli

Cristiano Giuntoli, ormai alla Juventus, ha già in mente alcuni giocatori che aveva seguito da vicino durante la sua esperienza al Napoli.

Cristiano Giuntoli è approdato a Torino, alla corte della Juventus, dopo che il Napoli (e precisamente il patron Aurelio De Laurentiis) gli ha concesso il via libera. E’ finita dunque l’avventura dell’ex direttore sportivo azzurro all’ombra del Vesuvio ed ora, dopo aver firmato la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro), si appresta ad ‘impreziosire’ la Vecchia Signora con la sua intuizione ed alcuni nuovi acquisti che possano risollevare il club.

Tra i due club acerrimi rivali s’intravede all’orizzonta già un primo e probabile duello di mercato. Le idee dell’ex direttore sportivo del Napoli campione d’Italia non sono cambiate improvvisamente. Quindi, da un lato avremo Giuntoli, dall’altro il duo Micheli-Mantovani. Il primo scontro riguarderà proprio Robin Le Normand, difensore nato nel ’96 che attualmente gioca nella Real Sociedad.

Il Napoli segue il giocatore come papabile sostituto di Kim, mentre la Juventus si prepara a dire addio a coloro che non hanno garantito una difesa solida e a giocatori come Bonucci, che sono ormai avanti con l’età. Da parte sua, il club partenopeo offre la possibilità di partecipare alla prossima Champions League, mentre i bianconeri si affidano al prestigio della Vecchia Signora, indipendentemente da ciò che sembra essere una stagione di transizione. Il problema comune ad entrambe le squadre è la clausola rescissoria di 40 milioni di euro. E De Laurentiis potrebbe permetterselo, considerando che l’addio di Kim genererà una plusvalenza di circa 38 milioni.