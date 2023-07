Kim al Bayern Monaco: fissate visite mediche! Napoli incassa clausola da record entro fine settimana

Il difensore del Napoli, Kim, sosterrà le visite mediche nella giornata di mercoledì per poi firmare con il Bayern Monaco.

Quanti cambi in casa Napoli: dal miglior allenatore della Serie A, Luciano Spalletti, che prenderà un anno sabbatico e si dedicherà completamente alla campagna, fino ad uno dei direttori sportivi del calibro di Cristiano Giuntoli che ha riempito il Napoli di qualità e quantità in otto anni di lavoro. Passando però per un vuoto stratosferico, quello che sarà lasciato da Kim Min-jae, uno dei difensori più forti del Napoli che è stato in grado di raccogliere un’eredità pesantissima come quella di Kalidou Koulibaly. Kim è praticamente un nuovo giocatore del Bayern Monaco.

Il giocatore sudcoreano il 3 luglio terminerà il servizio di leva obbligatorio e sarà disponibile per la firma con il club teutonico. Al Napoli andranno in cassa 58 milioni di euro, dunque una grande plusvalenza, visto che solo la scorsa stagione Kim fu pagato 20 milioni di euro dal Fenerbahce.

Il Bayern Monaco inoltre ha fissato le visite mediche per il suo trasferimento. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, mercoledì l’ex giocatore del Fenerbahce sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra. A partire da giovedì, i bavaresi verseranno la clausola di trasferimento nelle casse del club di Aurelio De Laurentiis. Il calciatore dirà addio al Napoli dopo una sola stagione, nella quale ha conquistato uno scudetto.

La somma di cinquanta e passa milioni di euro, della clausola rescissoria prevista nel contratto del calciatore coreano, sarà incassata dal club di De Laurentiis entro la fine di questa settimana.