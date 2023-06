SKY: “Il Bayern Monaco formalizza l’offerta per Kim Min-Jae. Ecco il reale valore della clausola”

In arrivo dal Bayern Monaco l’offerta ufficiale per Kim Min-jae. Svelato il vero valore della clausola rescissoria del difensore del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’offerta ufficiale del Bayern Monaco per il difensore del Napoli, Kim Min-jae, è imminente. Secondo le ultim e notizie dal calciomercato riferite da Massimo Ugolini su Sky Sport 24, il club tedesco sta per formalizzare un’offerta di 60 milioni di euro per il calciatore sudcoreano.

L’importo segna il vero valore della clausola rescissoria di Kim, pagabile da domani, e rappresenta una plusvalenza notevole per il Napoli, considerando che il club ha già ammortizzato il 50% del suo valore.

La partenza di Kim lascerebbe un vuoto significativo nella difesa del Napoli. Ci sono molti nomi in lizza per sostituire il difensore, ma al momento non c’è un favorito evidente tra le scelte della dirigenza del club partenopeo. I criteri per la scelta sembrano essere chiari: si cercano difensori forti ma anche rapidi, in grado di gestire una difesa alta, come preferisce l’allenatore Rudi Garcia.

Alcuni dei nomi più discussi per la sostituzione c’è Scalvini, che attualmente gioca in Serie A ed è un difensore veloce nonostante la sua stazza di 1,93m. Tuttavia, l’Atalanta, club attuale di Scalvini, lo valuta tra i 40 e i 50 milioni di euro, una cifra che il Napoli potrebbe non essere disposto a investire.

La situazione del mercato è in continua evoluzione, con i tifosi del Napoli che attendono con ansia l’annuncio ufficiale dell’offerta del Bayern per Kim e per vedere chi verrà scelto come suo sostituto.

Stando alle ultime notizie, il calciomercatodel Napoli promette di essere altrettanto emozionante e movimentato come la stagione calcistica stessa. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questa e altre notizie sul Napoli.