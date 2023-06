Il Napoli punta Scalvini, ADL potrebbe stupire tutti: la strategia del patron

Il Napoli è pronto a fare un sacrificio importante per assicurarsi Scalvini. Ieri si è tenuto l’incontro tra De Laurentiis e Percassi.

Notizie mercato Napoli – Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, era a Milano nella giornata di ieri e, tra gli altri incontri, ha avuto anche un colloquio con Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta. Durante la discussione, come riporta l’ultima edizione della Gazzetta dello Sport, si è parlato dei diritti televisivi (era presente anche l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta), ma il produttore cinematografico ha colto l’occasione per capire quale sia la valutazione di Giorgio Scalvini da parte dei bergamaschi,

L’Atalanta valuta Scalvini 40 milioni di euro e, recentemente, l’agente Tullio Tinti ha migliorato il contratto del giovane Under 21. Quanto detto non scoraggia il Napoli, che è pronto a investire cifre significative. Si potrebbero trovare formule di prestito con obbligo di riscatto, che permetterebbero di dilazionare i pagamenti senza alterare gli equilibri di bilancio. Inoltre, il Napoli sta monitorando anche Iko Itakura del Borussia M’gladbach e Robin Koch del Leeds, già seguito dalla squadra partenopea quando giocava a Friburgo. Questi potrebbero essere due ottimi investimenti a prezzi leggermente superiori ai dieci milioni.

Attenzione alle sorprese che potrebbero arrivare da De Laurentiis, il quale potrebbe stupire tutti presentando un’offerta per Scalvini che finora nessuno ha messo sul tavolo. Il presidente del Napoli è noto per le sue mosse imprevedibili e potrebbe mettere in campo tutte le sue risorse per garantirsi l’acquisto del giovane talento.