Il PSG ha individuato il bomber del futuro… e non è Victor Osimhen

Il PSG, vista la cifra sparata da Aurelio De Laurentiis per Osimhen, ha deciso di puntare sull’attaccante dell’Eintrach, Randal Kolo Muani.

Il Paris Saint-Germain si è convinto: punterà sull’attaccante dell’Eintracht Francoforte, Randal Kolo Muani. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il PSG ha deciso di cambiare obiettivo di mercato in attacco e di non spingere sugli acquisti di Harry Kane, che preferirebbe trasferirsi al Bayern Monaco, e Victor Osimhen, praticamente incedibile per meno di 180 milioni di euro dal Napoli, come dichiarato da Aurelio De Laurentiis.

Trattenere Osimhen è una priorità per il patron del Napoli, dopo che l’attaccante ha trascinato il Napoli allo scudetto vincendo la classifica capocannonieri in Serie A. De Laurentiis ha parlato con Osimhen, strappando al giocatore un “sì” al rinnovo e alla volontà di rimanere, ma i dubbi sono venuti fuori quando il presidente ha dichiarato che un’offerta irrinunciabile potrebbe cambiare le cose. Per De Laurentiis, “offerta irrinunciabile” significa 150-180 milioni di euro.

Una cifra sconsiderata anche per il PSG che ha abbandonato la preda. Le Parisien spiega che ora la dirigenza dei transalpini si è convinta ad andare sull’attaccante dell’Eintracht Francoforte, Kolo Muani, per il quale 70-75 milioni di euro potrebbero bastare.