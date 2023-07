Valcareggi: “Osimhen? Non lo venderei mai! Confermerei tutti, ad eccezione di…”

L’agente Furio Valcareggi, intervenuto a 1 Station Radio, si è soffermato sulle possibili cessioni del Napoli con particolare riferimento al futuro di Osimhen.

Durante un’intervista rilasciata a 1 Station Radio, l’agente Furio Valcareggi si è soffermato sulle possibili cessioni in casa Napoli.

“Io confermerei tutti. Tuttavia, se dovessi, venderei Kim, così come Lozano. Terrei Politano, Kvaratskhelia ed Osimhen. Zielinski? Lo terrei sicuramente, ha una qualità incredibile. Lobotka è insostituibile, e confermerei Anguissa. Mario Rui? Un giocatore enorme, ci penserei bene prima di cederlo. Il Napoli ha due esterni bassi, come il capitano… Questi terzini che fanno tutto, attaccare, difendere e fare i centrocampisti. Un, Di Lorenzo, giocatore di livello mondiale”.

Cessioni Napoli, il futuro di Osimhen e Zerbin. Il pensiero di Valcareggi

Ancora dubbi e incertezze sul futuro di Victor Osimhen. Valcareggi ha detto la sua:

“Lo vedo come un titolo in borsa. È una cifra che, se non prendi quest’anno, prendi il prossimo. Osimhen è un investimento sicuro, che non perde valore. Sono sicuro che continuerà a realizzare tanti gol. Un attaccante che, dunque, terrei. La differenza, d’altronde, non la fa il difensore, ma il nove, il dieci o il portiere. Ricordo l’addio di Landini e Burgnich, grandi stopper rimpiazzati senza rimpianto. Dunque, non cadrei in nessuna lusinga per Osimhen”.

Valcareggi ha poi parlato del suo assistito, Alessio Zerbin:

“Bisognerà attendere la volontà di Garcia. Sarà il tecnico a decidere, dopo tutte le valutazioni del caso. Va ricordato che Zerbin, in questo Napoli, è riuscito a fare 14 partite ed un’ora di Champions. Bisogna tenere presente che la considerazione dei panchinari, oggi, è elevatissima. Sono calciatori che riescono a risolvere i problemi a gara in corso”.

