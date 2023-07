IL ROMA: De Laurentiis chiama Osimhen: in arrivo il rinnovo per il bomber del Napoli

Aurelio De Laurentiis fa un passo decisivo per Victor Osimhen, aprendo le trattative per un rinnovo contrattuale.

In un’estate piena di incertezze per il calcio italiano, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto un passo deciso per il futuro della sua squadra, puntando al rinnovo del contratto dell’attaccante stella Victor Osimhen.

Non è segreto che De Laurentiis disapprovi le incertezze estive. L’anno scorso, il caso Mertens e Koulibaly ha infastidito i tifosi del Napoli con rumor, smentite, fake news e confusione. Stavolta, il “tormentone estivo” riguarda Osimhen, la cui partenza sembra scontata per molti. Tuttavia, De Laurentiis ha una visione chiara: “Osimhen deve rimanere”, ha dichiarato durante la presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore.

Le offerte per Osimhen non mancano, soprattutto dopo che l’attaccante ha trascinato il Napoli allo scudetto vincendo la classifica capocannonieri in Serie A. Ma De Laurentiis ha rilanciato: “Abbiamo un’intesa di massima per un rinnovo biennale”. Tuttavia, tutto dipenderà dalla volontà del calciatore.

Dopo la vittoria dello scudetto, De Laurentiis ha parlato con Osimhen, strappando al giocatore un “sì” al rinnovo e alla volontà di rimanere. Ma le voci e le paure sono tornate quando il presidente ha dichiarato che un’offerta irrinunciabile potrebbe cambiare le cose. Per De Laurentiis, “offerta irrinunciabile” significa 150-180 milioni di euro.

L’agente di Osimhen ha risposto che un giocatore da 150 milioni dovrebbe guadagnare 15 milioni, innescando una nuova discussione sul rinnovo del contratto. Il presidente ha preso atto, nonostante il “no” alla proposta di rinnovo a 6.5 milioni bonus inclusi.

Nonostante le offerte da Paris Saint Germain e un sondaggio dal Bayern Monaco, De Laurentiis ha rifiutato tutte, puntando a risolvere il “tormentone estivo”. Il presidente vuole il rinnovo, e Osimhen non sembra aver richiesto la cessione. E’ tempo di rinnovare: De Laurentiis è pronto a offrire 7-7.5 milioni e una clausola rescissoria non oltre i 100 milioni, valida dal prossimo anno. Un modo per tenere il giocatore tranquillo, sapendo che in caso di offerte serie, potrà andare via, ma non ora.