Criscitiello: “Giuntoli vuole portare Spalletti alla Juventus. Pronto il piano”

Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo della Juventus. Secondo Michele Criscitiello, ha in mente un piano audace che coinvolge Spalletti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Cristiano Giuntoli è destinato a rivoluzionare la Juventus. Questo è quanto afferma Michele Criscitiello in un editoriale recente per Sportitalia, dove svela i possibili piani futuri del nuovo direttore sportivo della Vecchia Signora.

Secondo Criscitiello, Giuntoli ha già in serbo per il club un piano audace che coinvolge l’allenatore Luciano Spalletti. “Giuntoli sapeva come sarebbe andata. È arrivato alla Juventus con l’obiettivo di riportare il club ai vertici, e per farlo potrebbe avere già pronto Spalletti nel cassetto,” ha affermato Criscitiello.

Giuntoli, secondo Criscitiello, dovrà anche lavorare per costruire un nuovo staff di fiducia. “Adesso Giuntoli dovrà costruirsi un nuovo staff e si è già mosso per circondarsi di gente fidata e di valore,” ha sottolineato Criscitiello. Aggiungendo: “Non deve fare il grave errore di farsi andare bene Manna, Chiellini e tutti gli altri.”

Tuttavia, la transizione potrebbe non essere facile, specialmente con l’attuale allenatore Massimiliano Allegri. Criscitiello suggerisce che ci potrebbe essere tensione tra i due. “Allegri è un nemico giurato. Cristiano è consapevole che il suo ‘paesano’ Max fino all’ultimo ha sperato di far saltare l’operazione perché Allegri ha bisogno di un Direttore come Manna e non di Giuntoli,” ha rivelato Criscitiello.

Questo articolo si basa sulle opinioni espresse da Criscitiello. Sebbene le sue affermazioni non siano state confermate dalla Juventus o da Giuntoli, offrono uno sguardo interessante sulle potenziali dinamiche future all’interno del club. Solo il tempo dirà se le previsioni di Criscitiello si riveleranno accurate.