Koulibaly è tornato a Napoli: ecco la foto

Kalidou Koulibaly è tornato a Napoli, il difensore senegalese ha appena firmato il contratto con l’Al Hilal, club che milita in Saudi League.

L’ex difensore del Napoli è ritornato nel capoluogo partenopeo. Il giocatore aveva promesso di ritornare per la vittoria dello scudetto.

Koulibaly ha appena firmato un nuovo contratto con l’Al Hilal che gli assicurerà 30 milioni di euro a stagione per tre anni. Ma il Napoli resta il club del cuore del difensore, come ha detto più volte. Koulibaly a Napoli ha scattato una foto da Terrazza Calabritto e si godrà la permanenza prima di cominciare la sua nuova avventura in Arabia Saudita.