Koulibaly, messaggio a Osimhen e compagni: “Non lasciate Napoli”

Kalidou Koulibaly, manda un messaggio a Osimhen e gli ex compagni del Napoli: Possono vincere un altro scudetto e la Champions…”

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli e attuale giocatore dell’Al-Hilal in Arabia Saudita, ha rilasciato una lunga intervista al corriere dello Sport. Koulibaly ha inviato un messaggio di speranza e amore a Osimhen e ai suoi ex compagni di squadra e alla città di Napoli.

Koulibaly, che ha trascorso otto anni a Napoli prima di trasferirsi a Londra e poi a Riad, ha espresso il suo affetto per la città partenopea e la sua speranza di vedere il Napoli continuare a prosperare.

«Non lasciate Napoli“, ha detto Koulibaly, rivolgendosi ai suoi ex compagni di squadra. “Napoli merita un grande futuro in Italia e in Champions: questi giocatori hanno scritto la storia, ma se vinceranno un altro scudetto sarà un’impresa totale. Devono metterselo in testa: ognuno sceglie la propria carriera e la propria vita, ma a Napoli hanno fatto epoca e non possono andare via così. Spero che rimangano, che non vadano via tutti“.

Koulibaly ha anche parlato del suo nuovo capitolo in Arabia Saudita, dove si è trasferito dopo un breve periodo al Chelsea a Londra. Ha descritto l’Al-Hilal come “la migliore squadra del campionato arabo” e ha parlato della sua nuova vita lì, compresa la ricerca di una casa e di scuole per i suoi figli.

Nonostante il suo trasferimento, Koulibaly ha mantenuto un legame forte con Napoli e ha espresso il suo desiderio di vedere la squadra continuare a prosperare. Ha elogiato l’allenatore Luciano Spalletti per il suo lavoro straordinario nel costruire la “migliore squadra in assoluto” e ha espresso la sua felicità per i successi dei suoi ex compagni di squadra.

«Sono molto felice per lo scudetto: ho lottato otto anni per averlo e tutti dicono che se fossi rimasto lo avrei vinto anche io, ma io credo nel destino. Era scritto così. Che dovevo andare via io, per vedere il Napoli campione d’Italia».

«Ogni tanto ci sentiamo e se vorrà mi chiamerà“, ha detto Koulibaly, parlando del suo rapporto con l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. “Ma ormai Victor è un giocatore molto importante, tra i migliori del mondo: Gattuso lo ha aiutato, Spalletti è stato la svolta e ora non ha più bisogno di nessuno. Deve scegliere in libertà, da solo, senza ascoltare altri pareri. Soltanto così non avrà rimorsi».

Koulibaly ha poi parlato di Kim e Kavara: «Kim ha preso in affitto la mia casa di Posillipo. E prima di noi due ci viveva Albiol: quelle pareti hanno conosciuto grandi difensori. Minjae ha giocato una grande stagione e ha dimostrato di essere un grande difensore anche in Nazionale. Non era facile, deve essere orgoglioso. Sono felice per lui.

Oggi il calcio va molto veloce e ti offre molte opportunità, non è più come prima, come me che sono rimasto otto anni. Kim ha scritto la storia in un anno e sarebbe un peccato se andasse via, ma il calcio è questo. Non sai mai cosa può succedere»

«Quanto ho tifato per il Napoli da Londra?. Tanto. Il Napoli ha vissuto un anno fantastico: ha giocato un bellissimo calcio e Spalletti ha fatto un lavoro straordinario costruendo la migliore squadra in assoluto. È stato tutto merito dei giocatori e dello staff , sono molto contento per loro».

Un’estate fa, prima di arrivare a Napoli, Kvara ha dichiarato che non vedeva l’ora di giocare Koulibaly. E poi non l’ha trovato.

«L’ho letto e mi dispiace che non sia accaduto. Peccato, sarebbe stato bello: ha grandissimo talento, dribbla, segna, fa segnare, gioca solo e di squadra. Il suo calcio è molto bello, regala gioia. Gli auguro una grandissima carriera: spero che farà sognare i tifosi del Napoli e i tifosi del mondo»

Koulibaly ha concluso il suo messaggio con un augurio per il futuro del Napoli e dei suoi ex compagni di squadra. “Spero che farà sognare i tifosi del Napoli e i tifosi del mondo“, ha detto.