Il possibile arrivo di Chiesa infiamma i tifosi: “Immaginate un tridente con Kvaratskhelia e Osimhen?”

Nelle ultime ore si è parlato di un asse di mercato tra Napoli e Juventus con il possibile arrivo di Chiesa. Spunta la reazione dei tifosi.

Le voci che circolano da diversi giorni riguardano un possibile trasferimento di Cristiano Giuntoli alla Juventus, con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis che si sarebbe detto disposto a lasciarlo partire un anno prima della scadenza del contratto, a determinate condizioni. Ed il possibile approdo del direttore sportivo alla corte di Massimiliano Allegri potrebbe aprire la strada a possibili intrecci tra Napoli e Juventus su alcuni giocatori di grande interesse, tra cui Federico Chiesa, da tempo nel mirino del presidente Aurelio De Laurentiis.

Questa notizia è stata come una vera e propria bomba di mercato per i tifosi partenopei, che hanno mostrato un certo entusiasmo all’idea di vedere Chiesa indossare la maglia azzurra. Alcuni hanno già iniziato ad immaginare un tridente composto da Kvaratskhelia, Osimhen e Chiesa, definendolo qualcosa di fantastico, soprattutto se Chiesa riuscisse finalmente a mostrare tutto il suo potenziale, come auspicavano i tifosi della Juventus, ma che finora non è accaduto completamente.

“Immaginate un tridente Kvaratskhelia-Osimhen-Chiesa? Sarebbe qualcosa di fantastico, soprattutto se Chiesa dovesse finalmente esplodere come sognavano i tifosi della Juventus e come mai è accaduto fino ad oggi. Almeno non del tutto”, o ancora “Se questa bomba di mercato dovesse esplodere per davvero, De Laurentiis ucciderebbe il campionato ancor prima di iniziare. Un tridente così forte con Chiesa-Kvara e Osi sarebbe irraggiungibile per tutti. Speriamo bene”.

Ma c’è anche chi ha dei dubbi su questa possibile operazione di mercato. Alcuni tifosi sostengono che Chiesa sia un vero e proprio juventino nell’animo e mettono in dubbio la possibilità di trovare l’ambiente giusto a Napoli.

“Chiesa è juventino fin dentro l’anima, non so se a Napoli troverebbe l’ambiente giusto per lui. E poi troppi infortuni”.

Resta comunque da vedere se questa bomba di mercato si concretizzerà e se avrà un impatto significativo sulle ambizioni del Napoli per la prossima stagione calcistica.