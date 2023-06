Chiesa via dalla Juve? Tifosi scatenati: “A Napoli non va nemmeno a mangiarsi la pizza”

Federico Chiesa accostato al Napoli di De Laurentiis. Molti tifosi bianconeri e azzurri insorgono sui social.

Diversi nomi sono emersi come possibili obiettivi del Napoli. Tra di essi spiccano Kevin Danso per il reparto difensivo, Gabri Veiga per il centrocampo e Jonathan David, attaccante del Lille, come possibile sostituto di Osimhen in caso di partenza. Ultimo, e non per importanza, anche un clamoroso nome avanzato dall’intermediario di mercato e talent scout, Luigi Iacomino, ai microfoni di 1 Station Radio: Federico Chiesa.

Il giocatore classe 1997 è finito nel mirino del Napoli, oltre agli interessati Bayern Monaco, Newcastle e Chelsea. Il giocatore ex Fiorentina potrebbe davvero lasciare Torino, complice anche la richiesta dei bianconeri di 40 milioni di euro.

I tifosi della Juventus e del Napoli, alla notizia bomba di Chiesa, hanno detto la loro attraverso i social, mostrandosi scettici, ma anche realisti su quelli che sono i parametri del club azzurro. Diversi i commenti:

“Chiesa non sei per niente benvenuto. Mercenari via da Napoli… Proprio quelli che appartengono a quelli là lontano da Napoli per cortesia” oppure “Chiesa percepisce un ingaggio fuori dai parametri del Napoli. Sembra improbabile che possa essere un obiettivo”, “Chiesa a Napoli nemmeno per mangiarci la pizza ci va”.

Di seguito alcuni tweet:

#Chiesa non sei per niente benvenuto.

Mercenari via da Napoli…

Proprio quelli che appartengono a quelli là lontano da Napoli per cortesia… — ⚽️Nap (@Naples___) June 22, 2023

#Chiesa percepisce un ingaggio fuori dei parametri del #Napoli. Sembra improbabile che possa essere un obbiettivo. — Stefano Farnesi (@sfarnes68) June 22, 2023

Ma devo crederci a questa nuova voce di Chiesa a Napoli? Io non ci credo ha un ingaggio troppo elevato per de Laurentiis — Mario (@M4r17713ll0) June 21, 2023