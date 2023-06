Michel Bastos Svela: "Ero Vicino al Napoli, Ma Garcia..."

Michel Bastos, ex centrocampista della Roma, rivela un retroscena di mercato che coinvolge l’attuale tecnico del Napoli, Garcia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Michel Bastos, ex centrocampista della Roma, ha rivelato un interessante retroscena di mercato legato a qualche anno fa. L’ex esterno brasiliano era vicino a un trasferimento al Napoli, ma la presenza di Garcia, l’attuale tecnico degli azzurri, ha cambiato il corso degli eventi.

Bastos, che ha totalizzato 16 presenze in campionato in appena sei mesi di Serie A prima dell’addio alla Roma, ha condiviso questa curiosità durante un’intervista a Radio Crc. “Mi sarebbe piaciuto giocare nel Napoli, sarebbe stata una grande opportunità per me,” ha detto Bastos. “Ma la presenza di Garcia è stata determinante nella mia scelta.”

Garcia, ex tecnico della Roma e attuale allenatore del Napoli, ha avuto un ruolo chiave nella decisione di Bastos di legarsi alla Roma nel 2014. Nonostante il suo trasferimento mancato al Napoli, Bastos ha elogiato Garcia per il suo ruolo e l’influenza che ha avuto sulla sua carriera.

Anche un altro ex giocatore di Garcia, Francesco Totti, ha recentemente rinnovato la sua stima per il tecnico francese, sottolineando l’importanza del suo ruolo e la sua abilità nel gestire i giocatori.

Resta sintonizzato si napolipiu.com per ulteriori aggiornamenti e retroscena dal mondo del calcio italiano.