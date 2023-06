IL MATTINO: “Osimhen-Napoli: De Laurentiis svela la sua strategia per mantenere il top player”

Il futuro di Victor Osimhen è al centro del calciomercato, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha una strategia per trattenerlo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il futuro di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli e uno dei top player più seguiti in Europa, è al centro dell’attenzione. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha una strategia per trattenerlo, nonostante l’interesse dei top club europei.

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis sta pianificando un rinnovo di contratto di altri due anni per Osimhen, prolungando l’accordo attuale fino al 2027 con un adeguamento economico. Potrebbe anche essere inserita una clausola rescissoria.

Il PSG, con l’addio di Messi e il futuro incerto di Mbappè, è in testa alla lista dei club interessati a Osimhen. Anche club della Premier League come Chelsea e Manchester United potrebbero fare un’offerta importante per il Napoli.

“L’intenzione di De Laurentiis è di tenerlo a Napoli“, si legge su Il Mattino. Per poter trattare con il club azzurro, sarà necessario presentare un’offerta irrinunciabile, come ha spiegato De Laurentiis.

Osimhen, con il suo grande talento, ha conquistato i tifosi del Napoli e del mondo intero. “Il suo calcio è molto bello, regala gioia. Gli auguro una grandissima carriera: spero che farà sognare i tifosi del Napoli e i tifosi del mondo“, ha detto De Laurentiis.

Il futuro di Osimhen è ancora incerto, ma una cosa è certa: De Laurentiis farà tutto il possibile per mantenere il suo top player a Napoli. Restate su napolipiu.com per seguire gli sviluppi della vicenda Osimhen.