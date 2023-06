Pistocchi: “Difficile tenere Osimhen, PSG offre 12mln al giocatore. Vi svelo il sostituto ideale”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, si è soffermato su diverse tematiche in casa Napoli.

Il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, si è soffermato su diverse tematiche in casa Napoli, a partire dalla trattativa per il rinnovo di contratto di Victor Osimhen:

“Sarà molto difficile per Aurelio De Laurentiis tenere Victor Osimhen. A me risulta che il Psg abbia proposto al calciatore nigeriano circa dodici milioni di euro. Ed è chiaro che a queste cifre ci sia poco da ragionare. Il centravanti nigeriano è destinato a lasciare il sodalizio campano in vista della prossima stagione”.

Per quanto riguarda il possibile sostituto di Victor Osimhen, Pistocchi ha espresso la sua opinione:

“Io credo che il calciatore migliore per il Napoli, tenendo in considerazione le possibilità del club, sia Hojlund. Non è ancora come Osimhen, ma si si tratta di un ottimo giocatore e in futuro sarà ancora più forte”.

Sulla questione delle clausole rescissorie, Pistocchi ha manifestato la sua contrarietà: “Personalmente sono contrario. È preferibile aumentare gli stipendi dei calciatori piuttosto che correre il rischio di perderli. Credo che il Napoli abbia commesso un errore nel concedere una clausola a Kim…”.